Название какого месяца начинается с той же буквы что и его номер

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Название какого месяца начинается с той же буквы что и его номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Декабрь и все по моему 
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