Название какого месяца начинается с той же буквы что и его номер
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Название какого месяца начинается с той же буквы что и его номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Декабрь и все по моему
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