Названия ряда городов и рек Германии,Австралии,Швейцарии Имеют славянские корни ??ак как они бли даны им славянами проживавшими, в этих местах а начале нашей эры. Заполни таблицу установив этимологию названий :Берлин,Росток,Л...

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Названия ряда городов и рек Германии,Австралии,Швейцарии Имеют славянские корни ??ак как они бли даны им славянами проживавшими, в этих местах а начале нашей эры. Заполни таблицу установив этимологию названий :Берлин,Росток,Лейпциг,Цосен. ------------- от славянского город лип ------------- от славянского место где,вода растекается в разные стороны ------------- от славянского бурлин (о течении реки на которой стоит город) ------------- От славянского город сосны.

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