Названия ряда городов и рек Германии,Австралии,Швейцарии Имеют славянские корни ??ак как они бли даны им славянами проживавшими, в этих местах а начале нашей эры. Заполни таблицу установив этимологию названий :Берлин,Росток,Л...
Русский язык
Названия ряда городов и рек Германии,Австралии,Швейцарии Имеют славянские корни ??ак как они бли даны им славянами проживавшими, в этих местах а начале нашей эры. Заполни таблицу установив этимологию названий :Берлин,Росток,Лейпциг,Цосен. ------------- от славянского город лип ------------- от славянского место где,вода растекается в разные стороны ------------- от славянского бурлин (о течении реки на которой стоит город) ------------- От славянского город сосны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Лейпциг 2 Росток 3.Берлин 4.Цоссен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Определите стилевую принадлежность текста. Многозадачные операционные системы позволяют загружать в ОЗУ несколько задач и быстро переключаться с ...
Математика
Русский язык
Математика