Назвать имена авторов и названия произведений в которых говориться о материнской любви

Гость: Гость:

М.Горький. "Мать", В.Шукшин "Материнское сердце", Ч.Айтматов "Материнское поле", К. Чапек "мать", Б.Брехт "Мамаша Кураж и ее дети". С. Есенин "Письмо матери": "Ты жива еще, моя старушка"