Назвать имена авторов и названия произведений в которых говориться о материнской любви

Литература
Назвать имена авторов и названия произведений в которых говориться о материнской любви
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Гость:
М.Горький. "Мать", В.Шукшин "Материнское сердце", Ч.Айтматов "Материнское поле",  К. Чапек "мать", Б.Брехт "Мамаша Кураж и ее дети". С. Есенин "Письмо матери": "Ты жива еще, моя старушка"
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