Назви кожну множину геометричних фігур...? це що таке?

Математика
Назви кожну множину геометричних фігур...? це що таке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А есть какой-нибудь рисунок? Если нет, то может просто надо перечислить какие Вы уже фигуры знаете: треугольник,квадрат, круг, ромб, прямоугольник, многоугольник...
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