Не могли бы вы проверить письмо? исправить ошибки или может добавить что? мне оче??ь срочно Noyabrsk, Russia 3 April 2016 Dear Kate, I was glad to get your letter. It was great to hear from you. Sorry I haven’t written f...

Не могли бы вы проверить письмо? исправить ошибки или может добавить что? мне оче??ь срочно Noyabrsk, Russia 3 April 2016 Dear Kate, I was glad to get your letter. It was great to hear from you. Sorry I haven’t written for so long but I was busy in my school. I'm going to pass exams on society and history, because I`m going to enter the Faculty of Law. I hope I successfully pass my exams. Who you want to become in the future? And when are you going to take exam? What university have you chosen? Sorry, I must finish my letter now, because I have to revise for my tomorrow exam. Hope to hear from you soon! Love, Alina.

