Прмогите опрелелить постоянный и непостоянный вид глаголов слов почуствуешь ,уехал
Русский язык
Прмогите опрелелить постоянный и непостоянный вид глаголов слов почуствуешь ,уехал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почувствуешь - несовершенный вид уехал - совершенный вид
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