Прмогите опрелелить постоянный и непостоянный вид глаголов слов почуствуешь ,уехал

Русский язык
Прмогите опрелелить постоянный и непостоянный вид глаголов слов почуствуешь ,уехал
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Автор: Гость
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Гость:
Почувствуешь - несовершенный вид уехал - совершенный вид
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