Не перевились еще богатыри на земле нашей, неоскуднела в сердцах молодецкая удаль-говорили участники фестиваля посвященного победе русских на льду чудского озера. в нем приняли участие современные богатыри. всего богатырей без ...

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Не перевились еще богатыри на земле нашей, неоскуднела в сердцах молодецкая удаль-говорили участники фестиваля посвященного победе русских на льду чудского озера. в нем приняли участие современные богатыри. всего богатырей без стрелявших из лука было 72 человека, без бившихся на палицах 80человек, без мастеров кулачного боя 60человек, без умелых наездников 58 человек. склько богатырей учавствовало в фестивале?

Автор: Гость