Не выполняя вычислений,найди значение неизвестного в каждом уравнении. 1)х+14=20+14 х= 2)у-18=90-18 у= 3)56-х=56-11 х=
Математика
Не выполняя вычислений,найди значение неизвестного в каждом уравнении. 1)х+14=20+14 х= 2)у-18=90-18 у= 3)56-х=56-11 х=
Ответ(ы):
Гость:
1) х=20; 2) у=90; 3) х=11.
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