Небольшое сочинение на тему если бы я был командиром

Гость: Гость:

Если бы я была командиром, то прежде всего мне бы пришлось нести ответственность за за тех кем я командую. Нельзя позволять им то, что им хочется. И не в коем случае нельзя применять физическую силу из-за того к примеру что кто-то тебя не расслышал и т.д. Моё мнение что у командира должно быть прежде всего терпение!