Небольшое сочинение на тему если бы я был командиром
Литература
Небольшое сочинение на тему если бы я был командиром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я была командиром, то прежде всего мне бы пришлось нести ответственность за за тех кем я командую. Нельзя позволять им то, что им хочется. И не в коем случае нельзя применять физическую силу из-за того к примеру что кто-то тебя не расслышал и т.д. Моё мнение что у командира должно быть прежде всего терпение!
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