Небольшое сочинение на тему перед каникулами

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Небольшое сочинение на тему перед каникулами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед каникулами  К концу года я начинаю уставать. Мне очень хочется пойти на улицу к ребятам, поболтать с ними, но приходиться заставлять себя делать домашнее задание. И так каждый день.  Делая домашнее задание, я отвлекаюсь и мечтаю о том, что скоро лето, начнутся каникулы и можно будет целыми днями гулять на улице и проводить всё свободное время с друзьями. Потом сбиваешся с мысли и снова пытаешься собраться в своем задании.  Весной, когда учебный год подходит уже к концу, не очень хочется сидеть за уроками. Но я каждое утро, идя в школу, говорю себе: "Я перестану лениться, я смогу, я стану и буду хорошо заниматься.... "
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