Во сколько раз уменьшена земная поверхность А)1:300 Б)1:3000 В)1:30 000 Г)1:3000 000
География
Во сколько раз уменьшена земная поверхность А)1:300 Б)1:3000 В)1:30 000 Г)1:3000 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)1:30 000 надеюсь правильно
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