Во сколько раз уменьшена земная поверхность А)1:300 Б)1:3000 В)1:30 000 Г)1:3000 000

География

Во сколько раз уменьшена земная поверхность А)1:300 Б)1:3000 В)1:30 000 Г)1:3000 000

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