Небольшое сочинение по рассказу Л. Н. Андреева "Кусака" От лица Кусаки или Лёли

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Небольшое сочинение по рассказу Л. Н. Андреева "Кусака" От лица Кусаки или Лёли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От лица кусаки:Я никому не принадлежала,у меня не было собственного имени,,и никто не знал,где я находилась в холодную зиму.От теплых изб меня отгоняли дворовые собаки,ребята бросали в меня камнями,и не помня себя от страху,я мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада,в одном мне известном месте..Там я зализывала свои раны и ушибы и в одиночестве копила страх и злобу.Только один раз меня пожалели и приласкали.Это был пропойца-мужик,он всех любил и всех  жалел,пожалел он и меня,грязную и некрасивую,на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.  
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