Небольшое сочинение по рассказу Л. Н. Андреева "Кусака" От лица Кусаки или Лёли

Гость: Гость:

От лица кусаки:Я никому не принадлежала,у меня не было собственного имени,,и никто не знал,где я находилась в холодную зиму.От теплых изб меня отгоняли дворовые собаки,ребята бросали в меня камнями,и не помня себя от страху,я мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада,в одном мне известном месте..Там я зализывала свои раны и ушибы и в одиночестве копила страх и злобу.Только один раз меня пожалели и приласкали.Это был пропойца-мужик,он всех любил и всех жалел,пожалел он и меня,грязную и некрасивую,на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.