Где родился и учился Булгаков?

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Михаил Булгаков Михаил Афанасьевич Булгаков родился (3) 15 мая 1891 года в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии. До осени 1900 года учился дома, затем поступил в первый класс Александровской гимназии, где были сосредоточены лучшие преподаватели Киева.