Составить программу. Ввести три дробных (вещественных) числа и выбрать среди них наибольшее и вывести его на экран. пы.сы.информатика,паскаль. срочно,срочно,помогите,пожалуйста!!

Информатика

Составить программу. Ввести три дробных (вещественных) числа и выбрать среди них наибольшее и вывести его на экран. пы.сы.информатика,паскаль. срочно,срочно,помогите,пожалуйста!!

Автор: Гость