Из рассказа конь с розовой гривой, как и почему мальчик попал в трудную жизненую с??туацию(о главном герои)
Литература
Из рассказа конь с розовой гривой, как и почему мальчик попал в трудную жизненую с??туацию(о главном герои)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я помню потому что он насыпал в корзинку травы и засыпал малиной
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