Из рассказа конь с розовой гривой, как и почему мальчик попал в трудную жизненую с??туацию(о главном герои)

Литература
Из рассказа конь с розовой гривой, как и почему мальчик попал в трудную жизненую с??туацию(о главном герои)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я помню потому что он насыпал в корзинку травы и засыпал малиной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите плз. Ставлю спасибо и лайк
Ответить
Математика
Медная руда содержит 8% меди.Сколько меди содержит 260 тонн медной руды?
Ответить
Биология
Во время эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависимости от света. Концентрацию углекислого газа и температуру он поддерживал по...
Ответить
Химия
Реакция гидроксида алюминия со щелочами в растворе и в расплаве
Ответить