Реакция гидроксида алюминия со щелочами в растворе и в расплаве

Химия
Реакция гидроксида алюминия со щелочами в растворе и в расплаве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AlCl3+3NaOH=>Al(OH)3(выпадает осадок)+3NaCl Al(3+)+3Cl(-)+3Na(+)+3OH(-)=>Al(OH)3(выпадает осадок)+3Na(+)+3Cl(-) Al(3+)+3OH(-)=>Al(OH)3(выпадает осадок)
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