Помогите решить "Домашнюю Контрольную Работу"! Прошу даю 70 баллов!Решите все! и правильно все решите! Пршу помочь взамен быллы и спасибо на страничке )прошу сильно помочь помогите прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!1.Вычислите:а)5\8*4\1...
Математика
Помогите решить "Домашнюю Контрольную Работу"! Прошу даю 70 баллов!Решите все! и правильно все решите! Пршу помочь взамен быллы и спасибо на страничке )прошу сильно помочь помогите прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!1.Вычислите:а)5\8*4\15=?(прошу все подробно мне нужна 5.)б)11\35*20 =? в) 7\15:14\25=? г)8\13:4=?. 2. Выполните действия:а) (5\12-4\15): 9\10+5\6*3\20=?( все по действиям во 2 задании)б)(1-1\4)во 2 степени поделить на (3\2) в 3 степени = Помогите! 3.Имеется 120 рублей .Израсходовали 1\3 этой суммы, а потом 3\4 остатка.Сколько рублей осталось? 4. на прошлой неделе Коля прочел 3\7 книги, а на этой неделе -1\2 оставшегося кол-ва страниц, да еще 20 стр , и дочитал книгу до конца. Сколько стр в книге? - ( эТО ВСЕ ЗАДАНИЯ ! прошу помочь серьезно сильно нужна ваша помощь ПОМОГИТЕ ПРОШУ НЕ ОТХОДИТЕ ОТ ЭТОЙ ЕОНТРОЛЬНОЙ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!помогитЕ ПРОШУ ВАС!!!!!!!!...................=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1. 5\8*4\15=1\6 11\35*20=11\7*4=44\7 7\15:14\25= 7\15*25\14=5\6 8\13:4=8\13*1\4=2\13 Задание 2. (5\12-4\15):9\10+5\6*3\20= 1 действие: 5\12-4\15= (15*5)-(12*5)\180=75-60\180=15\180=5\60=1\12. 2 действие: 1\12:9\10=1\12*10\9=5\54 3 действие: 5\6*3\20=1\8 4 действие: 5\54+1\8=(8*5)+(54*1)\432=40+54\432=94\432=47\216 Ответ: 47\216 (1-1\4)² : (3\2)³= (3\4)² : (3\2)³= 9\16 : 27\8= 9\16* 8\27=1\6 Ответ: 1\6 Задание 3. Всего 120 р. 1\3 от 120 это тоже самое, как 120\3=40 на каждую часть. 40 рублей потратили. 120-40=80 р (осталось) 3\4 от 80 это тоже самое, как 80\4=20 на каждую часть, а их 3, значит: 20*3=60р. 80-60=20р. осталось 20р. Ответ: 20 Задание 4. Пусть книга состоит из 7 глав. Первую неделю Коля прочитал 3 главы из 7( 3\7). Следовательно, осталось прочитать 4 главы. На следующей недели он прочитал 1\2 от 4 глав, то есть половину: 4\2=2. 2 главы прочитал. То есть ему осталось прочитать всеголишь ещё 2 главы, которые содержат 20 страниц. Следовательно одна глава содержит по 10 страниц. Всего глав 7, значит: 7*10=70 В книге всего 70 страниц. Ответ: 70
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