Помогите решить "Домашнюю Контрольную Работу"! Прошу даю 70 баллов!Решите все! и правильно все решите! Пршу помочь взамен быллы и спасибо на страничке )прошу сильно помочь помогите прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!1.Вычислите:а)5\8*4\1...

Математика

Помогите решить "Домашнюю Контрольную Работу"! Прошу даю 70 баллов!Решите все! и правильно все решите! Пршу помочь взамен быллы и спасибо на страничке )прошу сильно помочь помогите прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!1.Вычислите:а)5\8*4\15=?(прошу все подробно мне нужна 5.)б)11\35*20 =? в) 7\15:14\25=? г)8\13:4=?. 2. Выполните действия:а) (5\12-4\15): 9\10+5\6*3\20=?( все по действиям во 2 задании)б)(1-1\4)во 2 степени поделить на (3\2) в 3 степени = Помогите! 3.Имеется 120 рублей .Израсходовали 1\3 этой суммы, а потом 3\4 остатка.Сколько рублей осталось? 4. на прошлой неделе Коля прочел 3\7 книги, а на этой неделе -1\2 оставшегося кол-ва страниц, да еще 20 стр , и дочитал книгу до конца. Сколько стр в книге? - ( эТО ВСЕ ЗАДАНИЯ ! прошу помочь серьезно сильно нужна ваша помощь ПОМОГИТЕ ПРОШУ НЕ ОТХОДИТЕ ОТ ЭТОЙ ЕОНТРОЛЬНОЙ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!помогитЕ ПРОШУ ВАС!!!!!!!!...................=(

Автор: Гость