Надо перевести 10 предложений на фото заранее спасибо.

Гость: Гость:

1. Делайте много упражнений. Физическая активность полезна в любом возрасте. 2. Начинайте день с утренней зарядки. Она даст тебе заряд на целый день. 3. Будь спортивным. Запишитесь в спортивный клуб илиходии в спортзал и занимайся. 4) Спи достаточно. Большинству людей достаточно восьми часов, чтобы чувствовать себя хорошо. 5) Оставляй немного времени для отдыха после тяжелого рабочего дня. 6) Проводи некоторое время на улице каждый день. Свежий воздух очень полезен. 7) Ограничьте время, проводимое перед телевизором или компьютером, проводи только час — полтора. 8) Придерживайся здоровой сбалансированной диеты. Не переедай. 9) Не ешьте вредную пищу. Некоторые виды пищи вредны. 10) Не кури и не пей алкоголь. Никогда не употребляй наркотики.