Срочно план сочинения на тему: "Моя любимая книга"

Гость: Гость:

Моя любимая книга это ........... Я люблю очень ее читать. она очень интерестная. В ней рассказывается про ............ Эту книгу любит моя семья мы читали ее вместе. На ночь я читаю книги А.С Пушкина и остальные писатели. Но когда у меня есть время перед сном я читаю читаю и стает так интерестно что невозможно остановится. Я очень люблю книжки и их надо перечь.