Срочно план сочинения на тему: "Моя любимая книга"
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Срочно план сочинения на тему: "Моя любимая книга"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая книга это ........... Я люблю очень ее читать. она очень интерестная. В ней рассказывается про ............ Эту книгу любит моя семья мы читали ее вместе. На ночь я читаю книги А.С Пушкина и остальные писатели. Но когда у меня есть время перед сном я читаю читаю и стает так интерестно что невозможно остановится. Я очень люблю книжки и их надо перечь.
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