Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) KClO =gt; KClO3 + KCI Б) NH4NO3 =gt; N2O + H2O в) NH4NO2 =gt; H2 + H2O г) (CuOH)2CO3 =gt; CuO + H2O + CO2
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) KClO =gt; KClO3 + KCI Б) NH4NO3 =gt; N2O + H2O в) NH4NO2 =gt; H2 + H2O г) (CuOH)2CO3 =gt; CuO + H2O + CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3KClO=KClO3+2KCl б)NH4NO3=N2O+2H2O в)NH4NO2=N2+2H2O г)(CuOH)2CO3=2CuO+H2O+CO2
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