Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) KClO =gt; KClO3 + KCI Б) NH4NO3 =gt; N2O + H2O в) NH4NO2 =gt; H2 + H2O г) (CuOH)2CO3 =gt; CuO + H2O + CO2

Химия

Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) KClO =gt; KClO3 + KCI Б) NH4NO3 =gt; N2O + H2O в) NH4NO2 =gt; H2 + H2O г) (CuOH)2CO3 =gt; CuO + H2O + CO2

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