Выпиши глаголы.Определи число,время,лицо и спряжение. Уж таять снег,бежать ручьи, В окно повеяло весною Засвистеть скоро соловьи И лес одеться листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и...
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Выпиши глаголы.Определи число,время,лицо и спряжение. Уж таять снег,бежать ручьи, В окно повеяло весною Засвистеть скоро соловьи И лес одеться листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таять-мн.число, н. время, 3 лицо, 1 спряжение. бежать-ед. число, н. время, 1 лицо, 1 спряжение засвистеть-ед. число, н. время, 1 лицо, 1 спряжение
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