Выпиши глаголы.Определи число,время,лицо и спряжение. Уж таять снег,бежать ручьи, В окно повеяло весною Засвистеть скоро соловьи И лес одеться листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и...

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Выпиши глаголы.Определи число,время,лицо и спряжение. Уж таять снег,бежать ручьи, В окно повеяло весною Засвистеть скоро соловьи И лес одеться листвою! Чиста небесная лазурь Теплей и ярче солнце стало Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала

Автор: Гость