Площадь прямоугольника 4225 дм 2. ширина равна 6м 5 дм.Найдите площадь другого прямоу??ольника, ширина которого составляет тринадцатую часть длины,а длина- пятую частьдлины первого прямоугольника
Математика
Площадь прямоугольника 4225 дм 2. ширина равна 6м 5 дм.Найдите площадь другого прямоу??ольника, ширина которого составляет тринадцатую часть длины,а длина- пятую частьдлины первого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4225 дм : 65 дм = 650 (дм) - длина первого прямоугольника 2) 650:5=130 (дм) - длина второго прямоугольника 3) 650:13= 50 (дм) - ширина второго прямоугольника 4) 130 дм * 50 дм= 6500 (дм^2) ответ: площадь второго прямоугольника 6500 дм^2
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