Каков был общественный строй народов Прибалтики 12 13 веках

История
Каков был общественный строй народов Прибалтики 12 13 веках
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Гость:
В 12-13 веках народы прибалтики переживали разложения родового слоя. Большинство людей были свободны Верой было язычество
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