Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 12 м и 2,3 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 25 см, а ширина — 5 см.
Геометрия
Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 12 м и 2,3 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 25 см, а ширина — 5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 48 дощечек а ширина 46 вроде бы
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