Пожалуйста помогите ооочень нужно дам 20 б.

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Пожалуйста помогите ооочень нужно дам 20 б.
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Автор: Гость
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Гость:
Напиши мне Шо надо зделать
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