стрижонок скрип От чего стражи стоит беспокоиться Почему Прощание с родным краем Они кричали тревожно и тоскливо Для чего автор выбрал именно эти слова

Литература

стрижонок скрип От чего стражи стоит беспокоиться Почему Прощание с родным краем Они кричали тревожно и тоскливо Для чего автор выбрал именно эти слова

Автор: Гость