стрижонок скрип От чего стражи стоит беспокоиться Почему Прощание с родным краем Они кричали тревожно и тоскливо Для чего автор выбрал именно эти слова
Литература
стрижонок скрип От чего стражи стоит беспокоиться Почему Прощание с родным краем Они кричали тревожно и тоскливо Для чего автор выбрал именно эти слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прощание с родным краем потому что птицы улетают от холода
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