стрижонок скрип От чего стражи стоит беспокоиться Почему Прощание с родным краем Они кричали тревожно и тоскливо Для чего автор выбрал именно эти слова

Литература
стрижонок скрип От чего стражи стоит беспокоиться Почему Прощание с родным краем Они кричали тревожно и тоскливо Для чего автор выбрал именно эти слова
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Автор: Гость
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Гость:
Прощание с родным краем потому что птицы улетают от холода
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