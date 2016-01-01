Придумай и напиши математический ребус

Математика
Придумай и напиши математический ребус
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   кошка  +кошка    кошка -----------  собака
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