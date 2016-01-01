Каковы характерные особенности греческого дома расскажите о нём ПОТАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
История
Каковы характерные особенности греческого дома расскажите о нём ПОТАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Греческие дома строились всегда с внутренним двором в центре дома, невысокие - максимум 2 этажа, окна прорубались таким образом, чтобы они не выходили наружу. Дома делились на мужскую и женскую половины, в женскую допускались только ближайшие родственники и члены семьи, гости принимались на мужской половине. Мебели было очень мало, и мебель была в домах функциональная - кровать, лавка; из украшений - мозаичный пол, фрески - у богатых, а так жилища были достаточно аскетичные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Если от суммы первых 2016 парных натуральных чисел отнять сумму первых 2016 не парных чисел тогда какое число палучится
Русский язык
Какие типы склонения есть у существительных как их определить как опредилить окончания в предложном падеже у существительных
Алгебра