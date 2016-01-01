Каковы характерные особенности греческого дома расскажите о нём ПОТАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

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Каковы характерные особенности греческого дома расскажите о нём ПОТАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Греческие дома строились всегда с внутренним двором в центре дома, невысокие - максимум 2 этажа, окна прорубались таким образом, чтобы они не выходили наружу. Дома делились на мужскую и женскую половины, в женскую допускались только ближайшие родственники и члены семьи, гости принимались на мужской половине. Мебели было очень мало, и мебель была в домах функциональная - кровать, лавка; из украшений - мозаичный пол, фрески - у богатых, а так жилища были достаточно аскетичные.
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