Вспомните где обитают лягушки. Какие особенности строения помогают им вести тако?? образ жизни
Биология
Вспомните где обитают лягушки. Какие особенности строения помогают им вести тако?? образ жизни
Ответ(ы):
Гость:
В болтах обитают лягушки жабры им помогают (я так думаю)
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