Продолжи перечисление существительных приведи 2-3 примера: а) Ножницы, ясли, ___________________ Эти существительные имеют только форму ________________числа. б) Такие существительные, как железо, молоко _______________ имеют...
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Продолжи перечисление существительных приведи 2-3 примера: а) Ножницы, ясли, ___________________ Эти существительные имеют только форму ________________числа. б) Такие существительные, как железо, молоко _______________ имеют только форму _____________ числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)штаны,очки; множественного б)молодежь; единственного
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