Продолжи перечисление существительных приведи 2-3 примера: а) Ножницы, ясли, ___________________ Эти существительные имеют только форму ________________числа. б) Такие существительные, как железо, молоко _______________ имеют...

Русский язык

Продолжи перечисление существительных приведи 2-3 примера: а) Ножницы, ясли, ___________________ Эти существительные имеют только форму ________________числа. б) Такие существительные, как железо, молоко _______________ имеют только форму _____________ числа.

Автор: Гость