Составьте уравнение реакции схемы превращения. Укажите названия всех веществ и у??ловия протекания химических реакций: C2H6--C2H5Cl--C2H5OH--CH3COH--CH3COOH--CH3COOC3H7--C3H7OH--CH3CH2COH
Химия
Составьте уравнение реакции схемы превращения. Укажите названия всех веществ и у??ловия протекания химических реакций: C2H6--C2H5Cl--C2H5OH--CH3COH--CH3COOH--CH3COOC3H7--C3H7OH--CH3CH2COH
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Гость:
Должно быть правильно. Надеюсь,что помогла)
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