На чем, по вашему мнению, основывалась сила римской армии?

История
На чем, по вашему мнению, основывалась сила римской армии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сильных полководцах
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