Какими изменениями концентраций компонентов системы 2NO(г)+О2(г)↔ 2NO2(г) или её объём?? можно сместить равновесие в сторону образования оксида азота (IV)?
Химия
Какими изменениями концентраций компонентов системы 2NO(г)+О2(г)↔ 2NO2(г) или её объём?? можно сместить равновесие в сторону образования оксида азота (IV)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличение концентрации кислорода смещение в сторону 2NO2
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