К слову лес однокоренное слово в котором два корня и одно окончание
Русский язык
К слову лес однокоренное слово в котором два корня и одно окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесостепь, это сложное слово.
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