Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?

Математика

Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?

Автор: Гость