Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?

Математика
Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бревно распилят за 5 минуууутттт
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