Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?
Математика
Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бревно распилят за 5 минуууутттт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Где дефис ставится? Птичка малиновка,мальчишки пастухи,царевна Лебедь,художник ??амнерез,красавица графиня, Москва река,ягода малина,Аника воин.
Химия
Какими изменениями концентраций компонентов системы 2NO(г)+О2(г)↔ 2NO2(г) или её объём?? можно сместить равновесие в сторону образования оксида азо...
Русский язык
Выбери для пословиц подходящие по смыслу слова и впиши их, решая орфографические ??адачи. Беда ------------ в его зависти. ---------- матери лучше ...
Английский язык