Заполните массив случайными числами и найдите 2 МИНИМАЛЬНЫХ элемента массива и их номера. Паскаль

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//PascalABC.NET 3.1 сборка 1200 begin // создаем массив и заполняем случайными числами от -50 до 50 var a := ArrRandom(ReadInteger('n='), -50, 50); //выводим массив a.Println; //находим индекс максимального элемента var max := a.IndexMax(); // выводим значение макс. элемента и его индекса writeln('Max = ', a[max], ' Index = ', max); // заменяем максимальный элемент минимумом a[max] := -50; //находим индекс второго максимального элемента (на данный момент уже первого) max := a.IndexMax; // выводим значение элемента и его индекса writeln('Max = ', a[max], ' Index = ', max); end.