Заполните массив случайными числами и найдите 2 МИНИМАЛЬНЫХ элемента массива и их номера. Паскаль

Информатика
Заполните массив случайными числами и найдите 2 МИНИМАЛЬНЫХ элемента массива и их номера. Паскаль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET 3.1 сборка 1200 begin   //  создаем массив и заполняем случайными числами от -50 до 50   var a := ArrRandom(ReadInteger('n='), -50, 50);   //выводим массив     a.Println;   //находим индекс максимального элемента     var max := a.IndexMax();   // выводим значение макс. элемента и его индекса   writeln('Max = ', a[max], ' Index = ', max);   // заменяем максимальный элемент минимумом   a[max] := -50;   //находим индекс второго максимального элемента (на данный момент уже первого)     max := a.IndexMax;   // выводим значение элемента и его индекса   writeln('Max = ', a[max], ' Index = ', max); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить текст про дятлов
Ответить
Русский язык
Старый охотник антоним
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника 4225 дм 2. ширина равна 6м 5 дм.Найдите площадь другого прямоу??ольника, ширина которого составляет тринадцатую часть длины,...
Ответить
Русский язык
К слову лес однокоренное слово в котором два корня и одно окончание
Ответить
Математика
Длина бревна 5 метров. в одну минуту от бревна отпиливают по 1 метру. за сколько мин??т распилят всё бревно?
Ответить