Составить текст про дятлов

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Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла козеный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Не долбить дятел не может. Потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу всегда раздается. Если громко - значит дятел хороший. Если не громко - плохой, негодный дятел. Дятел может скакать с ветки на ветку так же ловко, как матрос с брамселя на бушприт. Умело брошенный дятел летит не менее 30 метров, втыкается по пояс и висит два часа. Мнение у дятлов всегда положительное. От слова 'положить на' ...Сильный дятел может долбить за двоих. Гигантский дятел (в природе не встречается) может задолбать небольшого слона. Синхронные дятлы водятся только в Австралии и работают парами, звеньями и т.д., вплоть до полка. День рождения дятлов - пятница. Переносимая дятлом доза - 250 децибел, 40 рентген, либо 150 вольт, либо 4 пинка.