Из вагона выгрузили муку а затем вывезли ее на 20маш по 3 ваг осталось еще 10т муки сколько тон муки было в вагоне
Математика
Из вагона выгрузили муку а затем вывезли ее на 20маш по 3 ваг осталось еще 10т муки сколько тон муки было в вагоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выгрузили 3т муки на 20 маш осталось 10т муки всего ? 1) 3*20=60 тонн вывезли 2) 60+10=70 т Ответ: в вагоне было 70 тонн муки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Выбрать правильный ответ на каждый вопрос. 1. Can you swim? 2. Is Nick s cat black? 3. Can Tim sing? 4. Is Tricky s pig grey? Ответы. 1. Yes? ...
Английский язык
ПереведитеThey are the preparation of the soil, planting and harvesting crops, feeding farm animals and cleaning livestock buildings.
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнение реакций а) KClO => KClO3 + KCI Б) NH4NO3 => N2O + H2O в) NH4NO2 => H2 + H2O ...