Из вагона выгрузили муку а затем вывезли ее на 20маш по 3 ваг осталось еще 10т муки сколько тон муки было в вагоне

Математика

Из вагона выгрузили муку а затем вывезли ее на 20маш по 3 ваг осталось еще 10т муки сколько тон муки было в вагоне

Автор: Гость