ПереведитеThey are the preparation of the soil, planting and harvesting crops, feeding farm animals and cleaning livestock buildings.
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ПереведитеThey are the preparation of the soil, planting and harvesting crops, feeding farm animals and cleaning livestock buildings.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они являются подготовка почвы, сева и уборки культур, кормления сельскохозяйственных животных и очистки животноводческих помещений
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