25 слiв з апострофом
Українська мова
25 слiв з апострофом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П 'ять, торф'яний, здоров'я, м'ясо, зв'язок, сім'я, бур'ян, кур'єр, подвір'я;під'їхати, з'єднати, з'їхати, роз'яснити, об'єднати, трьох'ярусний, пів'яблука, слов'яни, м'ягко, сiм'я, в' є, руж' є, дерев'яна, з'явиться, обов'ясково, iн'єкцiя, пiр'я, пiр'ïна, м'яти, п'є, прем'єра, миш'як, iм'я.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Из вагона выгрузили муку а затем вывезли ее на 20маш по 3 ваг осталось еще 10т муки сколько тон муки было в вагоне
Другие предметы