25 слiв з апострофом

Українська мова
25 слiв з апострофом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П 'ять, торф'яний, здоров'я, м'ясо, зв'язок, сім'я, бур'ян, кур'єр, подвір'я;під'їхати, з'єднати, з'їхати, роз'яснити, об'єднати, трьох'ярусний, пів'яблука, слов'яни, м'ягко, сiм'я, в' є, руж' є, дерев'яна, з'явиться, обов'ясково, iн'єкцiя, пiр'я, пiр'ïна, м'яти, п'є, прем'єра, миш'як, iм'я.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Русский язык
Срочно план сочинения на тему: "Моя любимая книга"
Ответить
Математика
Из вагона выгрузили муку а затем вывезли ее на 20маш по 3 ваг осталось еще 10т муки сколько тон муки было в вагоне
Ответить
Другие предметы
Пример чудес в жизни человека
Ответить
Английский язык
Выбрать правильный ответ на каждый вопрос. 1. Can you swim? 2. Is Nick s cat black? 3. Can Tim sing? 4. Is Tricky s pig grey? Ответы. 1. Yes? ...
Ответить