Составьте пожалуйста таблицу по биологии : три столбика: 1) среда 2) условие среды 3) приспособление организмов

Гость: Гость:

Среда: 1) Наземно-воздушная. 2) Почвенная. 3) Водная. 4) Организменная. Условия среды: 1) Наземно-воздушная -- большое содержание кислорода (21%), имеются колебания температуры, достаточное количество света, высокая плотность жизни. 2) Почвенная -- малое содержание кислорода, нет света, колебание температуры и влажности, высокая плотность жизни. 3) Водная -- пониженное содержание кислорода (при нагревании становится еще меньше), нет резких колебаний температуры, низкая плотность жизни. 4) Организменная -- постоянная температура, постоянная влажность, постоянный кислотно-солевой состав, имеется защита от факторов внешней среды, есть постоянный источник пищи. 3) Приспособление организмов: 1) Наземно-воздушная (все зависит от конкретных условий): Воздушная -- обтекаемая форма тела, облегченная конструкция, наличие крыльев или других приспособлений для полета и т.д. Наземная -- мощные, но легкие конечности, уменьшение пальцев на ногах и т.д. 2) Почвенная -- слизистые выделения для скольжения, если есть, то короткая шерсть, которая заглаживается вперед и назад, капающие конечности, обтекаемое тело. 3) Водная -- обтекаемая форма тела, покров слизи, наличие плавников или ласт. 4) Организменная -- наличие плотной кутикулы, крючков и присосок для прикрепления, сложный цикл развития, большая плодовитость, упрощение строения (обычно отсутствие пищеварительной системы).