Во время эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависимости от света. Концентрацию углекислого газа и температуру он поддерживал постоянными. Объясните, почему при повышении интенсивности света активность фотосин...

Биология
Во время эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависимости от света. Концентрацию углекислого газа и температуру он поддерживал постоянными. Объясните, почему при повышении интенсивности света активность фотосинтеза сначала растёт, но начиная с определённой интенсивности перестаёт расти и выходит на плато (см. график).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в све­то­вой ста­дии фо­то­син­те­за энер­гия света пре­вра­ща­ет­ся в энер­гию АТФ, ис­поль­зу­е­мую в тем­но­вой ста­дии;2) со­от­вет­ствен­но, чем боль­ше света, тем боль­ше энер­гии и тем быст­рее идёт фо­то­син­тез;3) од­на­ко на­чи­ная с опре­делённой ин­тен­сив­но­сти света уже так много, что быст­рее ско­рость фо­то­син­те­за быть не может, все белки ра­бо­та­ют с мак­си­маль­ной ско­ро­стью

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