Помогите плз. Ставлю спасибо и лайк

Русский язык
Помогите плз. Ставлю спасибо и лайк
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Автор: Гость
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Гость:
По данным предоставленным в тексте можно сказать языки не похожи но основные чувства и тот и другой язык передать может значит чем то да они и схожи
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