Помогите плз. Ставлю спасибо и лайк
Русский язык
Помогите плз. Ставлю спасибо и лайк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По данным предоставленным в тексте можно сказать языки не похожи но основные чувства и тот и другой язык передать может значит чем то да они и схожи
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