Медная руда содержит 8% меди.Сколько меди содержит 260 тонн медной руды?
Математика
Медная руда содержит 8% меди.Сколько меди содержит 260 тонн медной руды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула, w=масса(вещ-ва)*100%/массу(раствора) следовательно: масса меди: 260*8%/100%=20,8 тонн меди
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