Добавим к квадрату 6х6 полоску. Площадь получившегося прямоугольника можно посчитать по разному. Найдите площадь прямоугольника 6х7

Математика
Добавим к квадрату 6х6 полоску. Площадь получившегося прямоугольника можно посчитать по разному. Найдите площадь прямоугольника 6х7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х7=42см^2 вроде так.
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