Добавим к квадрату 6х6 полоску. Площадь получившегося прямоугольника можно посчитать по разному. Найдите площадь прямоугольника 6х7

Математика

Добавим к квадрату 6х6 полоску. Площадь получившегося прямоугольника можно посчитать по разному. Найдите площадь прямоугольника 6х7

Автор: Гость