Восстановить текст.запиши его.каким предложением можно обогатить этот текст?Они ??асли коз, пололи огород.Настоящие помощники!Петя и Оля гостили у бабушки в деревне.Радовалась бабушка внукам.

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Восстановить текст.запиши его.каким предложением можно обогатить этот текст?Они ??асли коз, пололи огород.Настоящие помощники!Петя и Оля гостили у бабушки в деревне.Радовалась бабушка внукам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оля и Петя на лето приехали к бабушке в деревню. Они помогали ей тем, что пасли коз, пололи огород. Настоящие помощники  растут
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