От двух пристаней ,находящихся на расстояние 120км друг от друга ,отправляються одновременно навстречу друг другу два теплохода, скорость которых одинаковая и равна 20км в час .через сколько часов теплоходы встретятся

Математика
От двух пристаней ,находящихся на расстояние 120км друг от друга ,отправляються одновременно навстречу друг другу два теплохода, скорость которых одинаковая и равна 20км в час .через сколько часов теплоходы встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как они ехали на встречу друг другу, скорости суммируются. Формула нахождения времени - s/v. => 120/40 = 3ч. Ответ: Они встретились через три часа
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