От двух пристаней ,находящихся на расстояние 120км друг от друга ,отправляються одновременно навстречу друг другу два теплохода, скорость которых одинаковая и равна 20км в час .через сколько часов теплоходы встретятся

Математика

От двух пристаней ,находящихся на расстояние 120км друг от друга ,отправляються одновременно навстречу друг другу два теплохода, скорость которых одинаковая и равна 20км в час .через сколько часов теплоходы встретятся

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