Помогите, нужно составить план Как организмы живущие в почве влияют на нее ? по??огите пожалуйста! ( природа)
Биология
Помогите, нужно составить план Как организмы живущие в почве влияют на нее ? по??огите пожалуйста! ( природа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почвенные обитатели разрыхляют почву делая её более рыхлой. помогают планете дышать и выращивать растенмя
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