На один рейс туда и обратно автобус тратит 50 мин сколько рейсов он сделает за 2ч 30 мин за 5ч за 3ч 20 мин

Математика
На один рейс туда и обратно автобус тратит 50 мин сколько рейсов он сделает за 2ч 30 мин за 5ч за 3ч 20 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч30мин=150ми:50=3 рейса 5ч=300мин:50=6 рейса 3ч20мин=200мин:50=4 рейса
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