На один рейс туда и обратно автобус тратит 50 мин сколько рейсов он сделает за 2ч 30 мин за 5ч за 3ч 20 мин

Математика

На один рейс туда и обратно автобус тратит 50 мин сколько рейсов он сделает за 2ч 30 мин за 5ч за 3ч 20 мин

Автор: Гость