Небольшой скалистый полуостров в Средней Греции, на территории которого расположен самый знаменитый греческий город Афины.
История
Небольшой скалистый полуостров в Средней Греции, на территории которого расположен самый знаменитый греческий город Афины.
Ответ(ы):
Гость:
Афины находятся на полуострове Аттика
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