Небольшой скалистый полуостров в Средней Греции, на территории которого расположен самый знаменитый греческий город Афины.

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Небольшой скалистый полуостров в Средней Греции, на территории которого расположен самый знаменитый греческий город Афины.
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 Афины находятся на полуострове  Аттика 
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